Milan-Fiorentina, arbitra Abisso: i precedenti

L’arbitro di Milan-Fiorentina sarà il signor Abisso: ecco i numeri ed i precedenti del fischietto siciliano con i rossoneri.

Come ogni giovedì la Lega Serie A e l’Aia hanno comunicato le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato.

Il match Milan-Fiorentina, previsto a San Siro per domenica alle ore 15, sarà diretto dal sig. Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Il fischietto classe ’85 sarà coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Lo Cicero, oltre che dal quarto uomo Fourneau. L’esperto Mazzoleni invece si occuperà della sala VAR.

Bilancio estremamente positivo per il Milan con Abisso. L’arbitro siciliano ha diretto in Serie A i rossoneri sei volte, con 4 vittorie milaniste, un pareggio e una sola sconfitta. L’ultimo precedente risale a Cagliari-Milan 0-2, del gennaio scorso.

Bene anche la Fiorentina negli incroci con il fischietto in questione. Abisso ha diretto i viola in campionato per cinque volte, con bilancio che conta quattro successi e un pareggio.