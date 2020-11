Calciomercato Milan

Matvienko parla della possibilità di venire in Italia e al Milan. Il commissario tecnico dell’Ucraina, Shevchenko, prova a convincerlo.

Mykola Matvienko è stato spesso accostato al Milan in questi ultimi anni. Difensore classe 1996, è dello Shatkhar Donetsk ed è sempre in Nazionale. E proprio lì ritrova Andryi Shevchenko, il commissario tecnico. Intervistato da Calciomercato.com, questo interessante talento ha speso belle parole per i rossoneri. D’altronde, con un ct così…

E infatti Sheva gli parla spesso del Milan: “A volte, mister Shevchenko ci racconta storie del passato di quel Milan leggendario e noi lo ascoltiamo sempre con grande interesse. Certo che mi piacerebbe giocare in un club così grande e in un campionato di livello top in generale. Ciò che devo fare è guadagnarmi l’attenzione di questo tipo di squadre“.

Matvienko è un difensore centrale mancino che può fare anche il terzino. In patria è considerato un grande talento e lui sta rispettando queste promesse. A 24 anni si sente pronto per fare il grande salto in un grande club d’Europa. Oltre al Milan, piace anche ad altre italiane come Inter e Juventus, senza dimenticare le inglesi e non solo.

Leggi anche > Addio Calhanoglu: scambio col Manchester United