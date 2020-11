Milan, il punto sugli infortunati: quando rientrano

Il punto sugli infortunati in casa Milan. Uno di loro potrebbe rientrare in gruppo già in vista del match di domenica.

Il Milan guarda con attenzione e speranza alla propria infermeria. Sono diversi infatti i calciatori titolari fermi per problemi muscolari recenti.

La speranza per Stefano Pioli è quella di recuperare il prima possibile tali indisponibili, visto che il Milan sarà costretto ad un vero e proprio tour de force fino alla sosta natalizia.

In questo momento sono tre i calciatori fermi: Zlatan Ibrahimovic, infortunatosi durante Napoli-Milan, Alexis Saelemaekers, anche lui k.o. al San Paolo e Rafael Leao. Il portoghese ha rimediato una lieve lesione in Nazionale.

L’edizione odierna di Tuttosport ha pubblicato un resoconto sulla situazione degli infortunati in casa Milan.

Ci vorrà ancora del tempo per rivedere in gruppo sia Ibrahimovic che Leao. I due attaccanti rossoneri hanno praticamente subito lo stesso tipo di infortunio, uno stop muscolare al bicipite femorale.

Entrambi a giorni effettueranno una visita di controllo, per valutare lo stato della lesione. L’obiettivo di Ibra e Leao è quello di rientrare in tempo per Sampdoria-Milan del prossimo 6 dicembre, saltando così solo le due prossime sfide contro Fiorentina e Celtic.

Maggiori speranze per Saelemaekers. L’esterno belga è uscito dal match di Napoli con una distorsione alla caviglia, che sembra però in via di guarigione. Non è da escludere che possa stringere i tempi ed essere convocato già per Milan-Fiorentina di domenica prossima.