Stop per Bennacer: si scalda Tonali

Il Milan contro la Fiorentina dovrebbe affidarsi a Sandro Tonali a centrocampo. L’algerino ha svolto oggi lavoro differenziato

Il Milan potrebbe dover fare a meno di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino non si è allenato per un piccolo guaio muscolare all’adduttore. Stefano Pioli e il suo staff sembrano propensi a non mandarlo in campo dal primo minuto. Il calciatore ha svolto un lavoro differenziato che lascia pensare che il suo posto venga preso da Sandro Tonali.

Le condizioni di Bennacer – come riporta Calciomercato.com – non destano particolari preoccupazioni ma non c’è voglia di rischiarlo visto che il calendario è davvero denso e da qui fino a Natale si giocherà ogni tre giorni.

Kessie con Tonali

Ad affiancare Franck Kessie ci sarà dunque l’ex Brescia, apparso in crescita contro il Lille. Il suo passaggio filtrante a Rebic, che ha poi servito l’assist vincente per Castillejo, è certamente di buon auspicio in vista del match contro la Fiorentina.

Il resto della formazione è confermata con Saelemaekers in vantaggio su Castillejo, così come Brahim Diaz su Hauge.