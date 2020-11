Colpo dall’Atalanta: occasione a zero per il Milan

Il Milan guarda al calciomercato degli svincolati. Un’idea potrebbe essere il centrocampista, Marten de Roon dell’Atalanta

Il calciomercato degli svincolati può certamente essere un’opportunità per tutte le squadre, Milan compreso. I rossoneri sono alle prese con i rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma, che Maldini e Massara non vorrebbero perdere a zero ma nel frattempo sono attenti alle opportunità che si potrebbero presentare.

Una di queste è certamente Florian Thauvin. Il francese è da tempo nel mirino del Milan e la dirigenza rossonera è uscita allo scoperto, confermando l’interesse per il calciatore che lascerà il Marsiglia a fine stagione.

Opportunità de Roon

Ma le opportunità sono davvero tante. Guardano in Serie A c’è un calciatore che farebbe certamente comodo a Stefano Pioli ed è Marten de Roon. L’olandese sta maturando tanta esperienza in campo europeo sia con la sua nazionale che con l’Atalanta ed è uno dei migliori interpreti del ruolo nel nostro campionato.

Il classe ’91, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, potrebbe completare il pacchetto dei centrocampisti della prossima stagione del Milan.