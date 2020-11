Dalot al Milan: il Manchester United punta Emerson

Possibili intrecci di calciomercato tra Milan e Manchester United. I Red Devils potrebbero puntare su Emerson, lasciando via libera per Dalot

Arrivano conferme sula volontà da parte del Manchester United di affidarsi ad un nuovo terzino destro da affiancare a Wan-Bissaka.

Tra i Red Devils dunque sembra essere tramontata l’idea di riportare a casa Diogo Dalot, per il quale il Milan è in trattativa. I rossoneri vorrebbero riscattare il calciatore alla giusta cifra. L’accordo non c’è anche perché la volontà degli inglesi, fino a qualche giorno fa, sembrava quella di puntare sul portoghese.

Leggi anche:

Il terzino destro per il Manchester United

Oggi dalla Spagna – su Fichajes.net – arrivano anche i profili che potrebbero far a caso del Manchester United: si tratta di Ricardo Pereira del Leicester, Max Aarons del Norwich ed Emerson del Barcellona.

Il terzino oggi al Betis è da tempo nel mirino del Milan. I rossoneri, in caso di acquisto a titolo definitivo di Dalot, ovviamente, lascerebbero via libera ai Red Devils per il brasiliano. E’ evidente che due terzini destri di livello chiuderebbero le porte del Manchester United al portoghese, che avrebbe dunque il via libera a restare in Italia.