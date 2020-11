Thauvin risponde a Maldini: “Mi ha fatto felice”

L’attaccante Florian Thuavin ha risposto alle lusinghe di Paolo Maldini. Parole che forse lo avvicinano al Milan.

Continuano a fioccare indizi che avvicinano Florian Thauvin al Milan, in vista della prossima stagione sportiva.

L’attaccante del Marsiglia resta un’opzione valida e molto calda per il calciomercato rossonero. Lo aveva fatto intendere già qualche giorno addietro Paolo Maldini, parlando molto bene del classe ’93.

Leggi anche > Un club europeo vuole strappare Bennacer al Milan

Ora, come riportato ieri sera da Telefoot, è arrivata la risposta dello stesso Thauvin, che ha molto apprezzato le parole di Maldini nei suoi confronti.

“L’interesse di Maldini? Sono cose che fanno piacere. Quando una leggenda del calcio parla così bene di te. Mi ha fatto felice, lo ringrazio particolarmente”

Dichiarazioni arrivate dopo la vittoria del Marsiglia sul Nantes per 3-1, match aperto proprio dalla rete del 27enne attaccante francese.

Thauvin si può considerare a tutti gli effetti un’opzione concreta per il calciomercato rossonero del prossimo anno. La possibilità di ingaggiarlo a costo zero per scadenza di contratto è ghiotta, tant’è che il Milan si sta già muovendo.

Le parole di ieri sera del calciatore in questione sembrano apparire come un vero e proprio gradimento per la pista italiana.