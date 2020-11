Bennacer e Castillejo saltano Milan-Fiorentina: il motivo

Bennacer e Castillejo infortunati, non sono stati convocati per Milan-Fiorentina. Ecco le loro condizioni e il motivo del forfait di oggi.

Poco fa il Milan ha dirmato la lista dei convocati per la partita contro la Fiorentina. Fuori Ismael Bennacer e Samu Castillejo, entrambi alle prese con inofortuni. Del primo sapevamo già nella giornata di ieri: c’erano delle possibilità che potesse andare almeno in panchina, invece Pioli ha preferito non rischiare nulla e di tenerlo fuori dal match. Problemi anche per Castillejo, anche lui fuori in via precauzionale.

Bennacer si è fermato per un affaticamento muscolare, invece Castillejo ha riportato una leggera infiammazione al ginocchio sinistro. Niente di preoccupante per entrambi, ma il Milan ha prefeito evitare qualsiasi tipo di problema e rischio. Restano quindi a casa, mentre i compagni oggi pomeriggio saranno in campo a San Siro contro la Fiorentina alle ore 15:00. Già pronti anche i sostituti.

Leggi anche:

Tonali e Saelemaekers titolari

A centrocampo giocherà la sua seconda partita da titolare di fila Sandro Tonali, dopo i buoni spunti visti giovedì sera a Lille. Insieme a lui ovviamente Franck Kessie. In Francia aveva giocato al fianco di Bennacer, oggi invece lo farà con l’ivoriano. Per quanto riguarda la fascia destra, Saelemaekers era già sicuro del posto da titolare anche prima dell’infortunio di Castillejo. Anche il belga ha avuto qualche problema fisico ma è rientrato a pieno e sarà subito in campo.

In ogni caso la questione infortuni in casa Milan si sta facendo un po’ complicata. A Bennacer e Castillejo infatti si aggiungono Ibrahimovic e Leao, anche loro messi ko nelle scorse settimane. In attacco giocherà Rebic, proprio come a Lille; sulla fascia sinistra, dove di solito ci sono o il croato o Leao, invece spazio a Brahim Diaz, entrato soltanto a partita in corso in Europa League. Adesso ha una chance da titolare che non può e non deve fallire in ottima riscatto.