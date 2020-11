Donnarumma, quarto clean sheet in nove partite

Gigio Donnarumma ha raggiunto il quarto clean sheet nelle 9 giornate sin qui disputate in A. Numeri e prestazioni che lo rendono uno dei portieri più forti al mondo.

Lo senti urlare da ogni lato del campo durante una partita. Riprende i suoi compagni, consiglia posizioni e movimenti. È un vero leader ormai Gigio Donnarumma per questo Milan. La squadra gioca più sicura quando è il giovane portiere a presidiare i pali della porta. E oggi il portierone rossonero ha messo a segno il quarto cleen sheet della stagione.

Meglio di lui solo Silvestri: estremo difensore dell’Hellas Verona. Donnarumma, che in un’intervista ha lasciato intendere di voler rimane assolutamente al Milan, si appresta ad essere uno dei portieri più forti al mondo.

È un onore per la società avere tra i pali un ragazzo così giovane ma così forte. E che parata quella di oggi sullo scavetto di Ribery! È rimasto in piedi Gigio, ad ipnotizzare il grande talento francese. Non un impresa da poco.

Il solo fatto di aver mantenuto la porta inviolata per la quarta volta in questo campionato dà un’iniezione di fiducia al 99 rossonero e alla squadra tutta. Prestazioni e risultati che possono solo incoraggiare a fare sempre meglio.

