La Juventus scende in campo: sfida al Milan per il difensore

C’è anche la Juventus sulle tracce di Matteo Lovato. Il giovane difensore del Verona è da tempo anche nel mirino del Milan

Non c’è solo il Milan su Matteo Lovato. Il giovane difensore del Verona, anche ieri autore di un’ottima partita su Zapata, nel match contro l’Atalanta, prima di lasciare il campo per infortunio, continua ad essere molto apprezzato dai rossoneri.

Il giocatore ha una valutazione di 15-20 milioni di euro ma il Diavolo non è l’unica squadra sulle sue tracce.

La Juventus, come riporta Calciomercato.com, ha deciso di non aspettare, convinta dalla prestazione fortuna dal giocatore a Torino. Contatti avviati per cercare di battere la concorrenza, anche del Milan.

Profilo perfetto

Lovato rappresenta il profilo ideale per il Milan, giovane – è solo un classe 2000 – e ha ancora un prezzo più che abbordabile. Il nome del centrale del Verona è uno dei tanti sul taccuino della dirigenza.

In testa sembra esserci però Kabak dello Schalke 04, che potrebbe lasciare la Germania a gennaio per una cifra simile a quella del calciatore del Verona.

Ieri, poi, Maldini ha confermato l’interesse per Simakan, dello Strasburgo, anche lui un classe 2000