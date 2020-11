Milan-Fiorentina, formazioni ufficiali: ecco Tonali!

Ufficializzate le formazioni di Milan-Fiorentina, per la gara delle ore 15.00 valida per la nona giornata di Serie A. Ecco le scelte dei rossoneri

Il Milan, privo del suo uomo simbolo, Zlatan Ibrahimovic, sfida a San Siro la Fiorentina di Cesare Prandelli, in un match valevole per la nona giornata di Serie A.

Stefano Pioli e il suo staff – siederà ancora Bonera in panchina – dopo il turnover di Lille, rilanciano Calabria, Kessie, Saelemaekers e Romagnoli dal primo minuto.

Non c’è l’infortunato Ismael Bennacer, occasione d’oro, dunque, per Sandro Tonali. In avanti Brahim Diaz e Calhanoglu completano il terzetto dei trequartisti dietro a Rebic.

Nella Fiorentina confermata la presenza di Callejon dal primo minuto.

Leggi anche:

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Díaz; Rebić. A disp.: A. Donnarumma, Tătăruşanu; Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Kalulu; Hauge, Krunić; Colombo, Maldini. All.: Bonera.

FIORENTINA (4-3-3): Drągowski; Cáceres, Pezzella, Milenković, Biraghi; Castrovilli, Pulgar, Amrabat; Callejón, Vlahović, Ribery. A disp.: Terracciano; Barreca, Igor, Lirola, Martinez Quarta; Bonaventura, Duncan, Eysseric, Saponara, Borja Valero, Cutrone, Kouamé. All.: Prandelli.