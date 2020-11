Chi trasmette Milan-Fiorentina: canale tv, streaming e formazioni ufficiali

Dove vedere Milan-Fiorentina in diretta tv, streaming free e le probabili formazioni della partita, valida per la 9^ giornata di Serie A.

Il Milan torna in campo a San Siro dopo le due trasferte consecutive a Napoli e a Lilla. A Milano arriva la Fiorentina per una partita fondamentale per il campionato dei rossoneri. Con la sconffita del Sassuolo e il nuovo stop della Juventus, la squadra di Stefano Pioli può allungare in classifica.

In panchina ci sarà ancora Daniele Bonera. In campo, invece, out quattro calciatori importanti: Ibrahimovic su tutti, poi Leao, Castielljo e Bennacer. Le partite sono tante e lo staff medico rossonero non vuole rischiare di aggravare le condizioni fisiche di questi calciatori, così gli è stato concesso un turno di riposo a scopo precauzionale. Nella Fiorentina invece recuperati tutti, compresi Ribery e l’ex Bonaventura.

Leggi anche:

Dove vedere Milan-Fiorentina

Partita : Milan-Fiorentina

: Milan-Fiorentina Orario : 15:00

: 15:00 Competizione : Serie A

: Serie A TV : DAZN

: DAZN Streaming: DAZN

Milan-Fiorentina è un’esclusiva DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese per guardare in esclusiva tre partite della Serie A TIM. Puoi disdire quando vuoi.

Approfittane oggi per poter assistere al match dei rossoneri contro la Fiorentina, una sfida importante per tenere vivo il sogno in campionato e per dare una risposta immediata al pareggio della scorsa settimana.

Ricordiamo che dal 7 ottobre 2019 non è più possibile accedere al mese gratuito. Il costo mensile dell’abbonamento però non è cambiato.

Potrete vedere DAZN tramite una Smart TV, oppure direttamente da PC, tablet o Smartphone con l’applicazione scaricabile gratuitamente su tutti gli store. A San Siro la partita sarà presentata da Diletta Leotta da bordo campo.

Le formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni della partita di oggi pomeriggio. Per Tonali seconda da titolare di fila dopo quella in Europa League, dietro alla punta Rebic, a sinistra, c’è Brahim Diaz. Nella Fiorentina Prandelli schiera il 4-3-1-2 con Ribery e Vlahovic in attacco: partono dalla panchina gli ex Cutrone e Bonaventura.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Díaz; Rebić. A disp.: A. Donnarumma, Tătăruşanu; Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Kalulu; Hauge, Krunić; Colombo, Maldini. All.: Bonera.

FIORENTINA (4-3-3): Drągowski; Cáceres, Pezzella, Milenković, Biraghi; Castrovilli, Pulgar, Amrabat; Callejón, Vlahović, Ribery. A disp.: Terracciano; Barreca, Igor, Lirola, Martinez Quarta; Bonaventura, Duncan, Eysseric, Saponara, Borja Valero, Cutrone, Kouamé. All.: Prandelli.