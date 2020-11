Milan-Fiorentina, idee chiare per Kessie: “Ecco chi tira il prossimo rigore”

Parla Franck Kessie. Il centrocampista è stato intervistato al termine di Milan-Fiorentina che ha visto i rossoneri vincere 2-0

Franck Kessie è uno dei protagonisti di Milan-Fiorentina. Il centrocampista è stato intervistato al termine del match di San Siro, dopo aver parlato in videochiamata con Pioli: “Ci ha fatto i complimenti a tutti – afferma l’ivoriano ai microfoni di ‘DAZN’ – Era contento per il risultato. Abbiamo iniziato forte. Sapevamo che la Fiorentina era una buona squadra”.

Il Milan si dimostra unito e con una rosa lunga. Oggi tanti volti nuovi rispetto alla sfida contro il Lille – “Tutti fanno bene? Abbiamo una rosa grande, in cui tutti lavorano nel modo giusti – prosegue Kessie – chi è in campo dimostra di voler giocare. Bennacer o Tonali? Per me non è un problema, l’importante è dare il 150% in campo”.

Il Milan anche oggi non si è dimostrato preciso dal dischetto. Così dopo gli errori di Ibrahimovic, è arrivato quello di Kessie – “I rigori sono così – conclude l’ivoriano – ma il terzo lo calcio ancora io (ride, ndr)”.