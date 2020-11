Serie A, classifica aggiornata dopo Milan-Fiorentina

Classifica Serie A 2020/2021: gli aggiornamenti dopo Milan-Fiorentina. Rossoneri che consolidano il primato in attesa di Napoli-Roma.

Importante vittoria per il Milan a San Siro, dove i rossoneri hanno battuto 2-0 la Fiorentina. Dopo le fatiche di Europa League, il match poteva non essere agevole e invece è stato affrontato in maniera ottimale.

I gol tutti nel primo tempo, con Alessio Romagnoli e Franck Kessie. Il mediano ex Atalanta ha avuto anche un secondo calcio di rigore per fare 3-0, però lo ha sbagliato. Nella ripresa palo colpito da Hakan Calhanoglu. In generale prestazione maiuscola del Diavolo.

Il successo di San Siro permette al Milan di salire a 23 punti, consolidando il primato nella classifica del campionato. I rossoneri sono a +5 su Inter e Sassuolo, in attesa del big match del San Paolo tra Napoli e Roma.

Di seguito la classifica aggiornata della Serie A 2020/2021 dopo Milan-Fiorentina 2-0.

LEGGI ANCHE: