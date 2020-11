Gli highlights di Milan-Fiorentina. I rossoneri si impongono con il risultato di 2-0, in gol prima con Romagnoli e poi con Kessie.

Il Milan vola in testa alla classifica a +5 su Sassuolo e Inter. I rossoneri vincono anche contro la Fiorentina con le reti di Romagnoli prima, di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e Kessie di rigore. Per la squadra di Pioli è al 21esimo risultato utile consecutivo. Stanno facendo qualcosa di straordinario!

Si parte subito bene con un Milan che vuole indirizzare la partita nel verso giusto. Al 17esimo arriva anche il vantaggio con Alessio Romagnoli: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il capitano rossonero arriva da dietro e batte di testa il portiere avversario. Esultanza anche un po’ polemica del giocatore che risponde alle tante critiche che ha ricevuto in queste ultime settimane. Il Milan però non si ferma e trova anche il raddoppio con Kessie con un calcio di rigore perfetto per un fallo su Saelemaekers. L’ivoriano ha un’altra chance ancora dal dischetto, ma stavolta sbaglia perché ipnotizzato da Dragowski. Cosa ne penserà Ibrahimovic?

Nella ripresa il Milan gestisce la partita senza troppi problemi. La difesa è perfetta e nemmeno Ribery riesce a scalfirla. Kjaer, Romagnoli, Calabria e Theo Hernandez sono insuperabili, Tonali lavora bene in fase di interdizione e Kessie è tatticamente un mostro. Da segnalare però la prestazione sontuosa di Saelemaekers che ha corso per tre e non ha sbagliato praticamente nulla. Vittoria importante per il Diavolo che è sempre più in testa alla classifica di Serie A.

