Gazzetta – Milan-Fiorentina, mossa a sorpresa a centrocampo

Una novità di formazione in vista del match di oggi pomeriggio tra Milan e Fiorentina. Scelto un centrocampista a sorpresa.

Servirà il miglior Milan per battere e non sottovalutare la Fiorentina, nella sfida di oggi pomeriggio alle ore 15 in punto.

I rossoneri, dopo il pareggio comunque positivo di Lille, vogliono riprendere il loro cammino. E per farlo c’è da mettere in mostra tutto il proprio potenziale.

Intanto la Gazzetta dello Sport è sicura di un cambiamento di formazione piuttosto sorprendente: mister Stefano Pioli ha in mente una mossa inaspettata a centrocampo.

Il Milan dovrebbe schierare dal 1′ minuto Sandro Tonali contro i viola. Una notizia già circolata ieri in serata, che trova conferma nella rassegna stampa odierna.

L’ex Brescia potrebbe dunque avere un’altra chance da titolare. Pioli propenderà per questa decisione in base a due motivazioni: la fiducia in Tonali e le condizioni fisiche di Ismael Bennacer.

Sarà l’algerino con tutta probabilità a restare in panchina, visto che ieri nell’allenamento di rifinitura ha lavorato a parte per un lieve affaticamento.

Tonali-Kessie sarà la coppia mediana del Milan di oggi. Il numero 8, sempre titolare in Europa League, ha giocato sinora soltanto due partite di Serie A dall’inizio, contro Crotone e Spezia ad inizio campionato.