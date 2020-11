Confermata l’offerta per il difensore: il Liverpool anticipa il Milan

Un’altra big è in corsa per il difensore classe 1999. A complicare i piani del Milan ecco il Liverpool, che con una maxi offerta vuole acquistare il talento difensivo dell’Ajax.

Perr Schuurs, difensore centrale dell’Ajax, sta attirando l’attenzione di parecchie big d’Europa. Inter e Milan hanno già da tempo messo gli occhi sul giovane talento, ma Klopp è sveglio e non vuole farselo scappare. Classe ‘99, Peer Schuurs è stato definito l’erede di De Light per caratteristiche e per le grandi capacità difensive.

Il Liverpool ha difatti già presentato un’offerta: ben 27 mln di euro per il talento olandese. Le prestazioni di Schuurs fanno molto discutere: un profilo assolutamente interessante, sia dal punto di vista tecnico che tattico. Il futuro del giovane è assicurato ma questo risulta essere un pupillo di Ten Hag, che non sarebbe così pronto a lasciare andare il suo diamante grezzo.

Sta di fatto che l’offerta dei Reds complica la strada a Maldini e alla società che reputano l’acquisto di un centrale di difesa il principale obiettivo del calciomercato invernale. Tanti i nomi possibili sul tavolo dei rossoneri, ma quello di Schuurs è certamente un profilo pesante. Giovane e talentuso come l’intero progetto del Milan per la stagione.

È importante tenere in considerazione che il giocatore non è un titolatissimo nella squadra olandese. Servirebbe quindi un lavoro importante per plasmarlo e renderlo un difensore davvero affidabile.

