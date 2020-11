Ex Milan – Balotelli, futuro in Sudamerica: l’annuncio

Fabio Cordella, direttore sportivo del Vasco da Gama, conferma la trattativa avanzata per Mario Balotelli e probabile ingaggio dell’ex Milan.

Il futuro di Mario Balotelli potrebbe essere presto definito. Ci sono buone possibilità che si trasferisca in Brasile.

Fabio Cordella, direttore sportivo del Vasco da Gama, ha parlato al Corriere dello Sport dell’ingaggio dell’ex attaccante di Inter, Milan e Brescia: “Ha tutta la volontà e gli piacerebbe venire qui. Io spero realmente di portarlo al Vasco e non è facile, perché ora ufficialmente non possiamo impegnare nessuno. Ci sono stati contatti, sommariamente siamo d’accordo su tutto. Dobbiamo solo ufficializzare. Spero di poterlo fare il 15 gennaio! Balotelli per noi è come Maradona”.

Il Vasco da Gama è in trattativa avanzata con Mino Raiola, agente di Balotelli. Il ds Cordella conta di riuscire a completare l’accordo per poter annunciare l’ingaggio del centravanti italiano appena riaprirà la sessione del calciomercato.

In passato Balotelli era stato accostato anche ad altre squadre del Brasile, in particolare il Flamengo. Nel suo futuro può esserci comunque Rio de Janeiro, anche se con la maglia del Vasco. Attualmente la squadra è quartultima in campionato, ma deve recuperare due partite che possono portarla fuori dalla zona retrocessione. In organico c’è Leandro Castan, ex difensore della Roma.

Leggi anche: