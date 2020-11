Rinnovo Donnarumma: è partito il countdown

E’ davvero solo questione di tempo per il rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan. Il portiere vuole il rossonero e sarà accontentato

Gigio Donnarumma, ieri prima del calcio d’inizio di Milan-Fiorentina, ha parlato chiaro: vuole continuare a vestire la maglia rossonera. Il contratto scade il prossimo 30 giugno ma la volontà dell’estremo difensore, che oggi sogna di vincere lo scudetto con la sua squadra del cuore, non è mai cambiata.

Il Milan in testa alla classifica e con una media punti da record non fa altro che crescere la voglia di continuare l’avventura insieme. Anche Mino Raiola, fino a qualche mese fa molto scettico sul progetto Elliott, non può che essere convinto dei risultati del Diavolo.

Il meglio per Donnarumma

D’altronde l’agente italo-olandese ha sempre detto che ciò che conta è dare il meglio al suo assistito e il Milan sta facendo di tutto per dimostrare di esserlo.

Donnarumma, come è giusto che sia, ha passato la palla a Raiola, che dovrà strappare il miglior contratto possibile ma tutto sembra essere scritto.

Si attende la fumata bianca e i tifosi del Milan si augurano che possa arrivare già prima di Natale, per festeggiare tutti insieme sotto l’albero.