Suggestione Ramos per il Milan: dalla Spagna, tutto vero

Ci sarebbe anche il nome di Sergio Ramos sulla lista dei difensori che il Milan sta studiando per rafforzare il reparto arretrato

Tra i calciatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno c’è anche Sergio Ramos. Il difensore classe 1986 non ha ancora trovato un accordo con il Real Madrid e non è da escludere un suo addio al termine della stagione.

Le big europee hanno drizzato le orecchie, pronte a cogliere la grande occasione. In queste ultime settimane, il giocatore di Camas è stato accostato a Psg e Juventus ma sarebbe un’idea, clamorosa, anche del Milan.

E’ certamente una suggestione, quasi impossibile, visto lo stipendio al netto in doppia cifra ma il Milan rispetto alla concorrenza può giocarsi la carta Paolo Maldini. Non è un segreto, infatti, l’ammirazione di Ramos per l’ex difensore rossonero.

Ovviamente servirebbe la qualificazione in Champions per avere i giusti introiti per garantirsi un giocatore dalla caratura dello spagnolo.

Il nome di Ramos sulla lista

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale che possa essere considerato a tutti gli effetti un titolare al pari di Kjaer e Romagnoli.

Ramos è ovviamente qualcosa in più ma il suo nome è sulla lista dei centrali che secondo Fichajes.net starebbe monitorando per rafforzare la rosa così come Nikola Milenkovic, Matteo Lovato, Thiago Silva, Ozan Kabak, Melayro Bogarde e Nordi Mukiele. Il portale sottolinea anche la preferenza verso i centrali francesi