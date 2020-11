Lovato, un club italiano vuole “beffare” il Milan

Non c’è solamente il Milan in corsa per Matteo Lovato, talentuoso difensore dell’Hellas Verona. Un’altra squadra di Serie A è in agguato.

Non sarebbe una sorpresa l’arrivo di un nuovo difensore centrale al Milan nel calciomercato di gennaio 2021. Già nella scorsa sessione la società provo a prendere un rinforzo nel ruolo, ma senza successo.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno già pianificando le mosse per la prossima campagna acquisti. L’idea è quella di prendere un centrale bravo nell’uno contro uno. In quest’ottica è stato spiegato il forte interessamento per Mohamed Simakan, giovane talento francese dello Strasburgo oggetto di una trattativa a inizio ottobre.

Calciomercato Milan, duello con la Juventus per Lovato

Tra i profili nel mirino del Milan c’è Matteo Lovato, 20enne che milita nel Verona. Maldini ha speso parole di apprezzamento per il giocatore prima della partita di campionato contro l’Hellas. Gli osservatori rossoneri lo hanno seguito in questa stagione e non va escluso un tentativo per gennaio.

Secondo quanto spiegato da calciomercato.com, il Milan deve guardarsi dalla forte concorrenza della Juventus. La società bianconera è intenzionata a provare un affondo a gennaio al fine di prenotare il calciatore per giugno.

Lovato è conteso da Milan e Juventus, dunque. Ovviamente bisogna fare attenzione anche ad altre squadre di Serie A che si possono inserire nella corsa al giovane centrale del Verona.