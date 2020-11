Casa Milan, il club vuole acquistare la sede: le ultime news

Casa Milan potrebbe diventare presto di proprietà della società rossonera, che in via Aldo Rossi ha stabilito la propria sede da oltre sei anni.

Era il maggio 2014 quando il club rossonero fece l’inaugurazione della nuova sede Casa Milan, situata in via Aldo Rossi a Milano. Fu Barbara Berlusconi a spingere per lasciare quella vecchia, ma storica, di via Turati.

Casa Milan, però, non è di proprietà della società rossonera. Fu stipulato un contratto di affitto dell’immobile con opzione di acquisto da poter esercitare. Secondo quanto rivelato da CalcioeFinanza.it, il club sarebbe vicino a comprare la struttura. Un’operazione avvallata dal fondo Elliott e che l’amministratore delegato Ivan Gazidis conta di finalizzare anche perché aumenterebbe il valore patrimoniale del Diavolo.

Casa Milan diventa di proprietà del club?

A inizio novembre il Milan ha costituito la newco per acquistare l’immobile da Vittoria Assicurazioni, attuale proprietario dell’edificio in cui è ospitata la sede rossonera. La nuova società si chiama Casa Milan srl. Essa è partecipata al 99% da Milan Entertainment e all’1% dalla capogruppo AC Milan SpA.

Gli scopi sociali della nuova società sono i seguenti:

la compravendita, la permuta, la locazione, l’amministrazione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione, la gestione e la conduzione di beni immobili;

la prestazione di servizi tecnici ed amministrativi connessi con le attività immobiliari ed edilizie in genere, con espressa esclusione dell’esercizio dell’attività di mediazione.

In questi sei anni il club milanista ha speso 15.619.000 in canoni di locazione. Adesso l’obiettivo è comprare Casa Milan.