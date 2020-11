Milan – Il punto sugli infortunati: settimana chiave

Il Milan e tutti i suoi tifosi attendono novità in merito alle condizioni di Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic. Nessun problema per Bennacer

Il Milan di Stefano Pioli vince anche in emergenza. Le assenze di Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao, Ismael Bennacer e Samu Castillejo avrebbero pesato in qualunque squadra ma i rossoneri sono riusciti ad imporsi con scioltezza contro la Fiorentina, rafforzando il proprio primato.

Questa settimana sarà importante per capire se il centravanti riuscirà davvero a bruciare le tappe ed essere a disposizione già per il match di domenica sera a Genova, contro la Sampdoria. Per lo svedese sono attesi nuovi controlli così come per Leao.

Bennacer subito a disposizione

Non destano preoccupazioni, invece, Bennacer e Castillejo, entrambi dovrebbero tornare a disposizione già per la partita in Europa League contro il Celtic. L’algerino e lo spagnolo hanno saltato la sfida di campionato contro i viola solo a scopo precauzionale.

Perdere un giocatore per lungo tempo è la cosa che più vuole evitare il Milan, viste le tante partite ravvicinate che si giocheranno da qui fino a Natale.