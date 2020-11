Milan-Celtic, Pioli cambia formazione: le probabili novità

Stefano Pioli studia cambiamenti nella formazione titolare che affronterà il Celtic in Europa League. Sarà un Milan in parte differente.

Archiviata la convincente vittoria di campionato contro la Fiorentina, adesso il Milan è concentrato sulla prossima sfida. Giovedì a San Siro in Europa League c’è il Celtic da affrontare.

I rossoneri partono sicuramente come favoriti, anche perché la squadra scozzese viene da due sconfitte contro lo Sparta Praga e ha solamente 1 punto nel girone H. Ormai i ragazzi di Neil Lennon sono praticamente fuori dai discorsi per la qualificazione ai Sedicesimi di Finale della competizione.

Pioli fa “turnover” in Milan-Celtic

Nel Milan ci saranno ancora variazioni di formazione in Europa League. Mister Stefano Pioli vuole ancora far riposare dei titolari e dunque opterà per del parziale turnover.

Possibili i recuperi di Ismael Bennacer e Ismael Bennacer, ma bisognerà capire quali saranno le loro condizioni nei prossimi allenamenti. Il quotidiano Tuttosport oggi scrive che giocheranno sicuramente Diogo Dalot, Matteo Gabbia, Rade Krunic e Jens Petter Hauge.

Possiamo immaginare così la formazione rossonera in Milan-Celtic.

4-2-3-1: G. Donnarumma; Dalot, Gabbia, Kjaer (Romagnoli), Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Brahim Diaz, Krunic, Hauge; Rebic.