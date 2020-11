Ibrahimovic infortunato: Zlatan ha un obiettivo per il rientro

Zlatan Ibrahimovic spera in un rientro il prima possibile per aiutare il Milan a vincere altre partite. Punta a tornare contro la Sampdoria.

L’assenza di Zlatan Ibrahimovic non ha fermato il Milan. Dopo il pareggio contro il Lille in Europa League, è arrivata una convincente vittoria in campionato contro la Fiorentina.

Ovviamente la squadra di Stefano Pioli spera di recuperare al più presto il campione svedese, che ieri era a San Siro per stare vicino ai compagni. Da ricordare che a Napoli ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra e il 23 novembre il club rossonero ha fatto sapere che 10 giorni dopo ci sarebbe stato un nuovo controllo.

A metà di questa settimana, dunque, Ibrahimovic dovrebbe sottoporsi a ulteriori esami per verificare le sue condizioni. Il quotidiano La Repubblica spiega che il giocatore ha grande voglia di tornare in campo e spera di poterlo fare già domenica sera in occasione di Sampdoria-Milan.

Solamente dopo un nuovo controllo si potrà capire meglio quando Ibra potrà rientrare. Sarebbe positivo se Pioli potesse convocarlo contro la Sampdoria

