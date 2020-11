Sky – Milan, che segnale! A Milanello nonostante il riposo

Come riferito dall’inviato a Milanello, i calciatori rossoneri non intendono riposare e continuano a lavorare quasi tutti assieme.

La vittoria di ieri sulla Fiorentina ha messo in mostra ancora tutte le qualità di squadra del Milan, che anche senza alcuni titolarissimi ha dominato i viola.

Uno spirito di gruppo evidenziato anche oggi dalla redazione di Sky Sport. Secondo l’inviato a Milanello Peppe Di Stefano, anche oggi la squadra di mister Pioli si è ritrovata al campo di allenamento.

Ma cosa c’è di strano? In realtà la giornata di lunedì era stata indicata da programma come parziale riposo da parte dello staff tecnico.

Leggi anche > Milan-Celtic, le probabili formazioni

Era previsto che si recassero al centro sportivo di Carnago soltanto i calciatori infortunati, coloro alle prese con le terapie di recupero dai rispettivi problemi fisici e muscolari.

Invece pare sia presente al campo gran parte della squadra di Pioli. Un gran bel segnale da parte di molti elementi, che hanno preferito saltare il giorno libero per continuare a lavorare in gruppo.

Un messaggio chiaro all’ambiente e alle rivali. Il Milan è compatto e unito più che mai. Ora la testa è sul match di giovedì in coppa contro il Celtic Glasgow, fondamentale per proseguire il percorso in Europa League.