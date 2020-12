Leao ha partecipato a 11 gol nel 2020: è il migliore fra gli Under 21

L’attaccante del Milan ha partecipato a 11 gol del Milan in questo 2020. Nessun altro Under 21 è riuscito a raggiungere questo dato.

Opta, importante società inglese d’elaborazione di dati sportivi, afferma che Rafael Leao è il giocatore che più partecipa alla costruzione dei gol. Nessuno come lui in Serie A. Quando gioca sulla fascia sinistra, e non da prima punta, il portoghese è strabiliante. Dribbla e arriva in porta senza troppe difficoltà.

Un grande merito va sicuramente a Pioli, che ha trovato il giusto quadro d’espressione per Rafael Leao. Nell’arco del 2020 l’attaccante ha giocato complessivamente 24 partite di Serie A partecipando a ben 11 reti: 7 gol e 4 assist. Nessun altro Under-21 è riuscito a far meglio di lui.

11 – In 2020, the Portuguese striker Rafael #Leao has featured in 24 league games in total, and tops the list of goal involvements for U21 players (11 – 7 goals, 4 assists). Improvement. pic.twitter.com/zq8VG5vP7P

— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 1, 2020