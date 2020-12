Milan, allarme Calhanoglu: il rinnovo si complica

Non arrivano buoni segnali per il prolungamento del contratto di Hakan Calhanoglu, sempre vicino alla scadenza nel 2021.

Un pedissequo quanto continuo lavoro sui fianchi. È ciò che sta facendo il Milan in queste settimane per provare a risolvere la situazione dei contratti in scadenza.

Come è noto, sono diverse le situazioni intricate ed impellenti. Ma se sul fronte Donnarumma e Ibrahimovic filtra un certo ottimismo, lo stesso non si può dire per un altro titolarissimo.

La firma di Hakan Calhanoglu al momento appare piuttosto lontana e tutt’altro che scontata. Colpa delle divergenze tra il club rossonero e il suo entourage.

Secondo la Gazzetta dello Sport appare sempre più complesso il rinnovo di Calhanoglu. Una vera e propria corsa contro il tempo per il Milan.

Il contratto attuale del numero 10 turco scade esattamente tra sette mesi. In tempi calcistici è davvero pochissimo, visto che già a fine gennaio Calhanoglu potrebbe accordarsi con un altro club a costo zero.

L’ostacolo è sempre l’alto ingaggio richiesto da Gordon Stipic, agente del turco. A metà dicembre andrà in scena un incontro tra il procuratore e i dirigenti del Milan. Massima priorità ai rossoneri, ma le distanze al momento sembrano incolmabili.

Calhanoglu chiede circa 7 milioni di euro a stagione, il Milan al momento è fermo a 3,5-4 netti (bonus compresi). Distanze eccessive, visto anche il momento particolarmente difficile per il mondo del calcio a livello economico-finanziario.