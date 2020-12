Giroud l’ha fatto ancora | Si accende il derby di mercato!

Giroud alimenta la voglia di Milan e Inter di acquistarlo. Si accende il derby di mercato per il centravanti francese del Chelsea.

L’acquisto di un vice Ibrahimovic non è una priorità per il Milan, ormai sembra evidente. Eppure, Maldini e Massara stanno valutando comunque un rinforzo in quella zona del campo, soprattutto se, a gennaio, i rossoneri dovessero trovarsi ancora in pienza corsa per Scudetto o Champions. Un attaccante in più non fa mai male! Per di più, si sta valutando la cessione in prestito di Lorenzo Colombo, troppo chiuso al Milan (non si può considerare nemmeno la riserva di Ibrahimovic).

Il Milan si guarda intorno. Come vi abbiamo racconato nei giorni scorsi, Olivier Giroud è un’opzione anche perché in scadenza di contratto il prossimo giugno. Antonio Conte lo vuole da tempi non sospetti: ci sta provando da due anni, ma il Chelsea ha sempre fatto muro. L’attaccante è stato vicino anche alla Lazio in una delle ultime sessioni di calciomercato. Il Milan sta provando ad inserirsi, in attesa di un “assist” da parte del calciatore. Invece, Giroud sta continuando a fare gol: lo ha fatto pure stasera, ancora in Champions.

Giroud potrebbe rinnovare

Il francese infatti è stato decisivo la scorsa settimana contro il Rennes. Ha appena segnato anche stasera una doppietta, stavolta contro il Siviglia. Questo potrebbe rappresentare un ostacolo per il Milan e per l’Inter, perché il Chelsea potrebbe convincersi che Giroud deve restare e iniziare seriamente a trattare il rinnovo. I rossoneri e i nerazzurri restano comunque alla finestra in attesa di risvolti positivi. Tutto dipende dal calciatore, che non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro.

Frank Lampard lo vorrebbe tenere in Blues, lui ci sta pensando. Dalla Francia di recente hanno parlato di riapertura per la questione rinnovo. La porta è rimasta aperta quindi, ma il Milan e l’Inter non hanno ancora mollato il colpo. Potrebbe nascere un accesissimo derby di mercato per questo attaccante. Che risolverebbe diversi problemi delle rose delle due milanesi. Per i rossoneri sarebbe davvero un acquisto importante in termini di: qualità, esperienza e leadership. Giroud è un calciatore importante (campione del mondo con la Francia nel 2018) e ha ancora tanto da dare.