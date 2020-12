Avventura al capolinea | Saelemaekers lo spinge all’addio

Saelemaekers e il mercato spingono fuori dal Milan Samu Castillejo. La sua avventura in rossonero sembra davvero al capolinea

Tempi duri per Samu Castillejo. Lo spagnolo, tornato al gol contro il Lille, ha perso il posto da titolare. La crescita di Alexis Saelemaekers, sempre più punto pedina chiave dello scacchiere di Stefano Pioli, è ormai sotto gli occhi di tutti.

Il Milan fatica a rinunciare al talento belga e per l’ex Villarreal lo spazio si è drasticamente ridotto, soprattutto in campionato. E’ evidente che Castillejo non sia più una prima scelta e il club è pronto a valutare le offerte che potrebbero arrivare soprattutto dalla Spagna, dove continua ad essere particolarmente apprezzato.

Castillejo in questi giorni è stato accostato a Siviglia e Atletico Madrid, pronte ad approfittare della situazione per riportarlo a casa. Il Milan lo valuta circa 15 milioni di euro

Leggi anche:

In arrivo Thauvin

Per l’esterno la situazione potrebbe complicarsi maggiormente. Non solo la crescita di Brahim Diaz e Hauge che reclamano più spazio, ma il problema principale per Castillejo potrebbe arrivare dal calciomercato.

L’acquisto di Florian Thuavin, mancino che predilige agire sulla destra – proprio come lo spagnolo – gli chiuderebbe definitivamente le porte. Nonostante il gol in Europa League si prospettano davvero tempi sempre più duri per Castillejo.