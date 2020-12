Ibrahimovic e Rafael Leao infortunati: Pioli fa il punto

Stefano Pioli ha parlato delle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao, che sono in dubbio per Sampdoria-Milan di domenica.

La buona notizia per Milan-Celtic è che sia Ismael Bennacer che Samuel Castillejo hanno recuperato dai rispettivi infortunati. Entrambi sono a disposizione per il match di Europa League, dopo aver saltato la Fiorentina.

Invece, non potranno essere ancora convocati Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao. I due attaccanti sono ancora alle prese con il recupero dai problemi muscolari che li hanno messi KO. Ma ci saranno domenica sera in campionato per Sampdoria-Milan?

Stefano Pioli in conferenza stampa ha così risposto sull’eventuale rientro di Ibra e Leao a Genova: «Bennacer e Castillejo sono a disposizione, invece con Zlatan e Rafa andiamo avanti giorno per giorno. Forse per domenica è presto».

Pioli spiega che forse in Sampdoria-Milan non rivedremo Ibrahimovic e Leao. Chiaramente bisogna attendere i prossimi giorni per capire meglio la loro condizione fisica. Non dovessero farcela per Genova, allora il loro rientro potrebbe avvenire contro lo Sparta Praga oppure contro il Parma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: