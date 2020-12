Milan, UFFICIALE: Pioli e Murelli negativi, in panchina in Milan-Celtic

Pioli e Murelli negativi al tampone, saranno in panchina domani in Milan-Celtic. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero.

Una bellissima notizia è appena arrivata: Pioli e Murelli sono risultati negativi al tampone di ieri, quindi possono rientrare. Come comunicato dal Milan, oggi entrambi dirigeranno l’allenamento e domani saranno in panchina per Milan-Celtic, valida per il quinto turno di Europa League.

Ecco il comunicato UFFICIALE del Milan:

Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone effettuato ieri. Pioli e Murelli oggi dirigeranno l’allenamento e domani sera saranno regolarmente in panchina nella gara di Europa League Milan-Celtic Glasgow.

