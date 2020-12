Ibrahimovic vuole sorprendere tutti | Rientro anticipato? Le ultime

Ibrahimovic si sottoporrà ad un nuovo controllo venerdì sera. Spera di poter rientrare per la Sampdoria, e sarebbe davvero clamoroso!

Zlatan Ibrahimovic vuole tornare in campo il prima possibile. Lunedì si è sottoposto ad un nuovo controllo: è andato bene, ma non ha ancora recuperato. Intanto lo svedese si allena in palestra a Milanello e fa e solite terapie, mentre i compagni si preparano per le prossime due partite di questa settimana: Celtic e Sampdoria.

L’ex Galaxy vorrebbe rientrare già contro la Sampdoria questo week-end: secondo la Gazzetta dello Sport, una piccola possibilità c’è. Ibrahimovic infatti si sottoporrà ad un nuovo controllo venerdì sera: se dovesse andare bene, non è da escludere una sua convocazione per domenica. Più probabile però che Ibra rientri per la partita contro il Parma della prossima settimana; o, al massimo, per lo Sparta Praga, il giovedì prima.

Il Milan ha già dimostrato di poter giocare e vincere anche senza Ibrahimovic. Probabile che sarà costretto a farlo anche contro la Sampdoria. A Genova non sarà semplice, anche se i blucerchiati non passano un momento particolarmente brillante. Nell’ultimo turno hanno pareggiato contro il Torino: un buon punto su un campo ostico, ma Ranieri deve ritrovare la quadra e la sintonia delle prime giornate di campionato.

Senza Ibrahimovic in attacco, il Milan si affiderà ancora ad Ante Rebic da centravanti. Potrebbe rientrare Leao, anche se Pioli non lo schiererà comunque dal primo minuto. Prima del Luigi Ferraris, però, il Milan deve superare un altro ostacolo: il Celtic in Europa League, a San Siro. La squadra di Lennon se la passa davvero male, ma l’avversario non va mai sottovalutato, soprattutto in campo europeo.