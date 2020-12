Oltre ai rinnovi più impellenti il Milan sta lavorando anche per blindare a lungo Franck Kessie, titolarissimo del centrocampo.

Donnarumma, Ibrahimovic e Calhanoglu. Sembrerebbero essere loro le priorità assolute del Milan in tema di rinnovi contrattuali.

I tre calciatori sono in scadenza a giugno 2021. Casi spinosi o meno, il club sta lavorando ai fianchi dei vari procuratori per arrivare all’accordo definitivo.

Ma Paolo Maldini sembra attivo anche su un altro fronte: il prolungamento del contratto di Franck Kessie, centrocampista intoccabile della squadra di mister Pioli.

La notizia lanciata da Calciomercato.com parla già di fumata bianca vicina per il rinnovo di Kessie. Pare infatti che il direttore dell’area tecnica milanista abbia già contattato l’enoturage dell’ivoriano.

Maldini si è messo in moto proprio dopo aver appurato l’importanza e l’attaccamento di Kessie alla maglia del Milan. Lo stakanovista rossonero ha un accordo fino al giugno 2022. Ci sarebbe dunque tempo per parlare del prolungamento.

Il club invece vuole accelerare i tempi. A breve andrà in scena un incontro determinante con l’agente del centrocampista. In vista non solo il prolungamento (fino al 2024) ma anche un adeguamento dell’ingaggio che porterebbe Kessie tra i ‘top’ della rosa milanista.

L’intenzione di Maldini è di cominciare il nuovo anno con l’annuncio del suo rinnovo. Anche se l’obiettivo è di accompagnare questa notizia con altri accordi ben più complicati da trovare.