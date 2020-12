Sportmediaset – Milan-Celtic: sorpresa Krunic, Hauge titolare

Cambi di formazione piuttosto sorprendenti per il Milan, che oggi alle ore 18,55 se la vedrà contro il Celtic Glasgow.

Stefano Pioli torna in panchina e punta sul turnover. Oggi si vedrà un Milan in qualche modo diverso rispetto a quello che ha battuto domenica la Fiorentina.

Nella sfida al Celtic Glasgow, decisivo per il passaggio del turno in Europa League, i rossoneri cambieranno qualcosa nella formazione titolare.

Le ultime indicazioni arrivano dalla redazione di Sportmediaset, che poco fa ha aggiornato la situazione delle scelte di mister Pioli.

Due le sorprese in casa Milan. Spazio dal 1′ minuto questa sera per Rade Krunic. Il bosniaco però non agirà, come nel match d’andata, sulla trequarti.

Pioli schiererà Krunic come mediano accanto a Franck Kessie. Una scelta dettata dalle condizioni non ancora al top di Bennacer e dalla volontà di far rifiatare Tonali.

Fiducia anche a Jens-Petter Hauge. Il norvegese sarà l’ala sinistra titolare, completando il trio di fantasisti con Calhanoglu (intoccabile) e il rientrante Castillejo. Partono dalla panchina Saelemaekers e Diaz.

Infine in attacco scelta obbligata: Ante Rebic sarà ancora il vice-Ibrahimovic. Il calciatore croato continua a cercare il suo primo gol stagionale ed a mettere minuti sulle gambe. Possibile l’alternanza con il baby Colombo a gara in corso.

L’undici titolare del Milan: G.Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic.