Infortunio Kjaer, problema muscolare: le condizioni del difensore

Infortunio per Kjaer, costretto ad uscire dal campo dopo pochi minuti dall’inizio di Milan-Celtic. Una brutta notizia per Stefano Pioli.

Una serata iniziata molto male per il Milan quella di Europa League contro il Celtic. Con due errori in fase di impostazione, la squadra rossonera ha subito due reti ed è sotto 2-0 a San Siro. In mezzo un’altra brutta notizia, cioè l’infortunio di Simon Kjaer. Il difensore, uno degli uomini migliori di questo inizio di stagione rossonero, è stato costretto ad uscire per un problema muscolare alla coscia destra.

Al suo posto è entrato Romagnoli. Pioli aveva deciso di tenere ancora in panchina il capitano per confermare Kjaer, di cui proprio non può fare a meno, in coppia con Gabbia. Dopo pochi minuti però è stato costretto a tirarlo fuori dal campo in favore proprio dell’ex Roma. Una brutta botta per Pioli che per adesso è concentrato sulla partita e sul recupero del risultato. I rossoneri devono assolutamente ribaltare la situazione per non complicare la questione qualificazione.

