Calabria racconta: “Così ho superato il momento negativo”

Le parole di Calabria ai microfoni di Sky Sport sul momento suo e del Milan. Ecco le dichiarazioni anche sul futuro.

Davide Calabria è intervenuto a Sky Sport per parlare del momento suo e quello della squadra. Il terzino del Milan ammette di aver passato un periodo difficile ma di esserne finalmente uscito. E spiega come: “Ne sono uscito da solo rimboccandomi le maniche e lavorando. Queso periodo positivo è un premio per i miei sacrificio. Spero di continuare così col Milan e di andare all’Europeo con l’Italia“.

Sul suo rapporto con Stefano Pioli: “Ci ho parlato spesso per instaurare un rapporto forte, è fondamentale crearlo perché poi si riflette in campo. Diamo tutto l’uno per l’altro. Abbiamo fatto di tutto per renderlo felice nel periodo in cui non c’era. Ora siamo ancora più felici che sia tornato“.

Inevitabile poi la domanda sul suo futuro: “L’obiettivo è continuiare con il Milan: per me essere qui è un onore, ci sono cresciuto fin da bambino. Ma quello che ho fatto finora è solo un punto di partenza“.

Leggi anche > Thauvin al Milan, nuovo attacco a Maldini: “Irrispettoso”