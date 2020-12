Thauvin al Milan, nuovo attacco a Maldini: “Irrispettoso”

Nuovo attacco dal Marsiglia per le parole di Maldini su Thauvin della scorsa settimana. Il direttore tecnico dei francesi ha parlato così poco fa.

Il futuro di Florian Thauvin è diventato un caso. Poche settimane fa, Paolo Maldini, intervistato da Telefoot, aveva confermato l’interesse per il francese. “Un calciatore di qualità che ci interessa anche per la sua situazione contrattuale“, aveva detto il dirigente rossonero. Thauvin è in scadenza a giugno 2021 ed è una ghiotta occasione di mercato.

Le parole di Maldini non sono proprio andate giù al Marsiglia. Villas–Boas, l’allenatore della squadra, aveva risposto in maniera seccata a queste dichiarazioni. Un nuovo attacco è arrivato poco fa Pablo Longoria, direttore tecnico del Marsiglia. Ecco le sue parole contro Maldini:

“Stiamo lavorando per il rinnovo, abbiamo parlato con il suo agente ma non è facile. Le parole di Maldini poi hanno complicato la situazione. Non le abbiamo trovate molto rispettose. Non voglio fare polemica su Maldini o sul Milan che sta facendo un ottimo lavoro nonostante la situazione economica locale, ma non ho trovato le sue parole rispettose visto che Florian ha un contratto con noi“.