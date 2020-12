L’ex Inter via dal Liverpool | Milan in corsa, conferme dall’Inghilterra

L’ex Inter lascerà il Liverpool nel calciomercato di gennaio. Secondo i Bookmakers inglesi il Milan sarebbe in corsa.

Il calciomercato invernale è alle porte e il Milan si candida a diventarne protagonista. La squadra è in testa alla classifica di Serie A ed è ai sedicesimi di Europa League. Un periodo positivo che potrebbe finalmente portare all’obiettivo dei rossoneri: tornare in Champions. Troppo presto per parlarne, certo, ma l’idea del club è quella. E per raggiungerla davvero servrirebbe una mano anche dalla proprietà sul mercato.

La priorità di Maldini è prendere un difensore: ieri, in Milan-Celtic, si è infortunato Kjaer e oggi ne sapremo di più. La speranza è di non perderlo per troppo tempo. I tifosi chiedono anche un vice Ibrahimovic, anche se il club non ne è convinto. E occhio poi alle occasioni che il mercato offre: i rossoneri stannp provando ad anticipare l’arrivo di Thauvin, ma ci sono anche altre opzioni interessanti. Una di queste arriva dal Liverpool, e secondo i Bookmakers le possibilità di fare questa operazione sono abbastanza alte.

Milan in corsa per Shaqiri

Xherdan Shaqiri potrebbe lasciare il Liverpool nel calciomercato di gennaio. Così dicono i tabloid inglesi, convinti che il calciatore non rientri più nei piani di Jurgen Klopp. E allora si pensa alla sua prossima destinazione e, a sorpresa, secondo Betfair, la squadra con più chance in questo momento è la Juventus. Subito dopo ci sarebbe il Milan, con le stesse quote del Paris Saint-Germain. Al terzo posto poi l’Inter, che ha già avuto in rosa il calciatore ma per poco tempo e con scarsi risultati.

Shaqiri sarebbe sicuramente un’opzione interessante per il Milan e per Pioli. Il modulo è perfetto perché andrebbe a ricoprire il ruolo di esterno destro offensivo. In quella posizione può dare il massimo di sé: tenere la palla sul mancino, rientrare e sfoderarlo con tutta la sua forza. Lo svizzero è molto forte di gambe: ha una velocità pazzesca e un sinistro davvero vellutato. E’ in scadenza a giugno 2023 e secondo Trasnfermarkt vale 16 milioni di euro. I rossoneri potrebbero chiedere uno sconto e approfittare della situazione.