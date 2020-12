Dribbla meglio di Neymar | Il Milan c’è, Juve avvisata

Il Milan sta seguendo questo calciatore che dribbla meglio di Neymar. Sfida di calciomercato alla Juventus.

Il Milan è molto attivo in ottica calciomercato. Maldini è alla ricerca di profili che possano fare al caso di Stefano Pioli e della sua squadra. La priorità, come confermato da più parti, è l’acquisto di un difensore centrale. Kjaer si è infortunato in Milan-Celtic: non sappiamo ancora l’identità del problema muscolare, ma in ogni caso questo è un ulteriore segnale evidente. I rossoneri devono prendere un altro centrale: Kabak è il preferito, ma occhio anche a Simakan.

E poi? i tifosi spingono per l’arrivo di un vice Ibrahimovic, ma il Milan sembra convinto di stare a posto in attacco. Potrebbe cambiare il futuro di Colombo, diviso al momento fra una permanenza e la cessione in prestito. Rebic può fare il ruolo di centravanti così come Leao, ma Pioli sa che non è il ruolo ideale per entrambi. Si valuterà la situazione. Intanto la società è sempre molto attenta al mercato francese e un nuovo possibile obiettivo arriva dal Nantes, ma non è né un difensore e né un attaccante.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, idea Blas del Nantes

Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, il Milan e la Juventus sarebbero sulle tracce di Ludovic Blas. Il centrocampista del Nantes, 23 anni il prossimo 31 dicembre, è un talento molto interessante. Un po’ altalenanente, ma con tanta qualità. Ha delle caratteristiche interessanti, ma spicca una su tutte: una facilità di dribbling pazzesca. Finora in Ligue 1 è il migliore, anche più di Mbappé e Neymar (41 i dribbling riusciti rispetto ai 30 di Mbappé e i 29 di Neymar). A questo aggiunge una visione di gioco importante e una bravura particolare nei passaggi alti. Bisognerebbe lavorare sulla continuità di rendimento.

Il costo del suo cartellino è di 12 milioni. Il Nantes vorrebbe di più, ma il suo procuratore sta spingendo per portarlo via ad un prezzo basso. E vorrebbe farlo durante il calciomercato di gennaio. Il Milan e la Juventus avrebbero raccolto informazioni per questo calciatore e ci stanno pensando. Chiaramente ci sono anche altre società pronte a cogliere questa opportunità. Per i rossoneri non è un acquisto da fare ad ogni costo: è un profilo che piace, certo, e che sarebbe perfetto nei tre dietro la punta nel 4-2-3-1 di Pioli.