Gazidis: “Milan quinto brand al mondo. Stadio elemento centrale”

Le parole di Ivan Gazidis sulla potenziale crescita del Milan e sui progetti del club rossonero per tornare tra i grandi.

Nella giornata di ieri Ivan Gazidis ha partecipato in prima persona al Web Summit 2020, il più grande evento di tech e digital marketing al mondo.

Il portale Calcioefinanza.it ha riportato alcune dichiarazioni dell’amministratore delegato del Milan, intervenuto per spiegare progetti ed obiettivi internazionali del club rossonero.

Gazidis ha parlato in primo luogo del brand Milan, un marchio con grande potenziale nel mondo del calcio internazionale: “La questione fondamentale è il brand: il Milan è il quinto club più seguito al mondo, segno che il marchio Milan è riconosciuto ovunque. La dimensione del nostro business è molto inferiore ai primi quattro in questo momento e questo rappresenta una grande opportunità in termini di crescita potenziale”.

Sul progetto Nuovo San Siro: “Milano merita il miglior stadio del mondo e cercheremo di darglielo. E’ un progetto eccitante, dove la partita resterà l’elemento centrale, così come l’interazione umana, la live experience. I progetti digitali non intaccheranno tale processo”.

Gazidis è al lavoro anche in ambiti politici: “Facciamo di tutto affinché il Milan abbia una parte importante nei dialoghi con UEFA e FIFA, ma anche con la Lega Serie A. Abbiamo un’influenza notevole, la parola Milan conta ancora molto nell’ambito calcistico”.

Infine sui tempi per riportare il marchio Milan in alto: “Sono sicuro che ci riusciremo il prima possibile. Abbiamo un club giovane, una squadra forte che gioca un bel calcio. Le premesse ci sono tutte, dopo aver dato le giuste condizioni sapremo tornare ai vertici”.