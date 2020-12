Probabili formazioni Sampdoria-Milan: Tonali e Brahim Diaz titolari

Le probabili formazioni di Sampdoria-Milan, gara valida per la 10° giornata di Serie A. Con Kjaer si sale a quota 3 infortuni in casa Milan.

Sarà un bello scontro quello di domani sera a Genova. Il Milan punta a mantenere il primato in classifica, la Sampdoria cerca la vittoria che manca da 4 giornate. Per la squadra di Ranieri non sarà un’impresa facile lottare con un Milan così al top della condizione. Ma non dimentichiamo le assenze importanti nei rossoneri. Oltre a Ibra e Leao, adesso è emergenza in difesa.

Nei primi minuti di Milan-Celtic, Kjaer ha dovuto lasciare il campo per un brutto infortunio. Pioli ha pronto il sostituto, ma dovrà essere all’altezza.

I ritocchi di Pioli

Il mister del Milan dovrà fare a meno di nomi importanti per la gara di domani contro la Samp di Ranieri. In difesa troveremo sicuramente la coppia Gabbia-Romagnoli, con il primo a sostituire l’impeccabile Kjaer. A centrocampo è ballottaggio tra Bennacer e Kessie: l’algerino non sembra ancora al top della condizione, per questo l’ivoriano sembra favorito.

Il posto da titolare dovrebbe essere sicuro invece per Tonali. Andando alla trequarti, il tridente sarà composto da Calhanoglu centrale, Saelemaekers (reduce dal riposo) a destra e uno tra Hauge e Diaz a sinistra. Lo spagnolo sembra il favorito ma occhio alle sorprese dell’ultimo minuto visto l’ottimo momento del norvegese. Prima punta? Il solito Rebic in cerca del primo gol stagionale.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Milan

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella. Allenatore: Ranieri

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanogu, Hauge; Rebic. Allenatore: Pioli