Sportmediaset – Sampdoria-Milan, Hauge titolare: prima volta in Serie A

Arrivano conferme sulla formazione del Milan che domani a Genova se la vedrà contro la Sampdoria nel posticipo di campionato.

Cambierà poco, pochissimo nel Milan che domani affronterà la trasferta di Marassi contro l’insidiosa Sampdoria.

La squadra di Stefano Pioli dovrà fare ancora a meno di Zlatan Ibrahimovic, il quale cercherà di recuperare per le prossime sfide ufficiali.

Spazio dunque ad Ante Rebic come prima punta, alla caccia della prima gioia stagionale. Ma soprattutto conferma per Jens-Petter Hauge, il match winner della sfida con il Celtic.

La conferma arriva dalla redazione di Sportmediaset. Le ultime di formazione parlano dunque di Hauge pronto al suo esordio da titolare in Serie A, visto che finora il norvegese aveva giocato solo da subentrato.

Il classe ’99 formerà la linea dei fantasisti, al fianco di Hakan Calhanoglu e del rientrante Alexis Saelemaekers, lasciato a riposo nel match di coppa giovedì.

Per il resto tutto deciso. Il Milan a Genova riproporrà Ismael Bennacer in mezzo al campo e Alessio Romagnoli al centro della difesa, visto l’infortunio muscolare (non grave) di Simon Kjaer.

Bocciati Krunic e Dalot, tra i meno brillanti contro il Celtic Glasgow. I due rossoneri partiranno dalla panchina.

La probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) G.Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, T.Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic.