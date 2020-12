Sky – Sampdoria-Milan, Pioli cambia: doppia novità di formazione

Le ultime novità da Milanello: Stefano Pioli intenzionato a puntare su Tonali e Brahim Diaz. Ecco la formazione

La sfida di Genova contro la Sampdoria sembrava poter essere il primo match da titolare in Serie A per Hauge. Il norvegese, dopo la grande prestazione in Europa League contro il Celtic, era il favorito a giocare dall’inizio sulla sinistra contro i blucerchiati ma stando a quanto riportato da Sky Sport non sarà così.

Secondo le ultime notizie che arrivano da Milanello a giocare sarà, infatti, Brahim Diaz. Lo spagnolo ha effettuato il sorpasso sull’ex Bodo Glimt, pronto dunque a subentrare a partita in corso.

Lo spagnolo non è però l’unica novità: Pioli, infatti, sarebbe orientato a schierare dal primo minuto Sandro Tonali e non Ismael Bennacer. L’algerino è reduce da un piccolo guaio muscolare che lo aveva obbligato a saltare il match contro la Fiorentina di domenica scorsa.

Leggi anche:

Gabbia per Kjaer

Nessun dubbio per il resto della formazione, con Donnarumma che difenderà i pali; l’inea difensiva composta da Calabria, Gabbia, Romagnoli e Theo Hernandez. Insieme a l’ex Brescia, ecco Kessie a centrocampo. Dietro alla punta Rebic, spazio dunque a Brahim Diaz, Calhanoglu e Saelemaekers.

La probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) G.Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, T.Hernandez; Kessie, Tonali (Bennacer); Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz (Hauge); Rebic.