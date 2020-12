Castillejo torna in Spagna: scambio con l’Atletico Madrid

Samu Castillejo non è certo incedibile. L’esterno spagnolo è stato accostato anche all’Atletico Madrid. Idea scambio con i Colchoneros

Samu Castillejo ha perso il posto di titolare. Lo spagnolo è stato scavalcato nelle gerarchie da Alexis Saelemaekers. Il belga è il prescelto di Stefano Pioli per le partite importanti e per l’ex Villarreal resta solo la coppa.

Dopo un avvio di stagione non proprio esaltante, l’esterno si è mostrato in netto miglioramento e negli ultimi due match di Europa League sono arrivate due reti, contro Lille e Celtic.

Riprendersi una maglia da titolare in campionato non sarà certo facile e l’arrivo di Thauvin complicherebbe certamente la situazione. E’ indubbio che di fronte una buona offerta intorno ai 15 milioni di euro, il Milan sarebbe pronto a cederlo.

Leggi anche:

Scambio con Savic

La crisi economica, però, potrebbe spingere i rossoneri a valutare anche offerte di scambi. Tra le squadre che hanno mostrato interesse per Castillejo, in questi giorni, c’è anche l’Atletico Madrid.

Tra i Colchoneros c’è un elemento, che da anni viene accostato in Serie A, Stefan Savic. In passato il nome del montenegrino era un’idea anche per il Milan. Idea che potrebbe tornare di moda, magari proprio attraverso uno scambio con Castillejo.