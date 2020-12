LIVE | Sampdoria-Milan 1-2, risultato in tempo reale: Ekdal gol

Risultato in tempo reale di Sampdoria-Milan, della decima giornata di Serie A. Aggiornamenti minuto per minuto sulla partita di oggi.

Milan-Sampdoria: diretta secondo tempo

86′ – I blucerchiati ci credono e attaccano.

82′ – GOL SAMPDORIA. Ekdal batte Donnarumma sugli sviluppi di un corner.

82′ – Entra Leris per Augello.

79′ – Rebic su assist di Calabria manda fuori dall’interno dell’area. Pallone forte messo dal terzino, non era facile per il croato.

77′ – GOL MILAN! Castillejo appena entrato colpisce con una conclusione di sinistro di prima intenzione su assist di Rebic.

76′ – Pioli mette Castillejo per Saelemaekers.

72′ – Blucerchiati alla ricerca del pareggio, il Diavolo si difende con ordine e cerca di colpire in ripartenza.

69′ – Thorsby di testa manda alto dall’interno dell’area, buona chance per i padroni di casa.

67′ – Bravissimo Colley a fermare Saelemaekers, lanciato verso l’area avversaria dal buon colpo di testa di Rebic.

60′ – La Samp è particolarmente propositiva in questa fase di match. Il Milan deve difendersi.

57′ – Gabbiadini esce per infortunio, entra La Gumina.

55′ – Bravo Ferrari a fermare Rebic, lanciato verso l’area.

52′ – Punizione di Calhanoglu deviata in corner dalla barriera.

47′ – Palo di Tonali! Su assist rasoterra di Hauge l’ex Brescia colpisce di esterno destro e colpisce il legno.

46′ – Inizia il secondo tempo! Piolo mette subito dentro Hauge per Brahim Diaz, poco preciso in fase offensiva. Invece Ranieri inserisce Ekdal e Damsgaard per Adrien Silva e Jankto.

Milan-Sampdoria: diretta primo tempo

45’+3′ – PRIMO TEMPO FINITO! Sampdoria-Milan 0-1, decide il rigore di Kessie. Rossoneri in vantaggio con merito a Genova.

45’+3 – Brahim Diaz da ottima posizione fuori area non inquadra la porta col suo sinistro.

45’+1′ – Ammonito Jankto per fallo su Theo Hernandez.

45′ – L’arbitro Calvarese concede 3 minuti di recupero.

45′ – GOL MILAN! Kessie calcia centralmente il rigore e spiazza Audero, che era andato alla propria sinistra.

44′ – Calvarese concede un calcio di rigore per fallo di braccio di Jankto su un duello aereo con Calhanoglu.

42′ – Rebic in area impreciso nel controllo e nel successivo tentativo di passaggio, sfuma un’azione potenzialmente pericolosa.

40′ – Gabbia di testa manda alto sul buon cross di Saelemaekers, ma c’è la deviazione di Tonelli e un nuovo corner sul quale i blucerchiati non hanno problemi a liberare la propria area.

39′ – Lancio di Theo Hernandez per Rebic, che salta Audero e di testa colpisce trovando Tonelli miracoloso nel respingere sulla linea. Occasione clamorosa per il Milan.

35′ – Gabbiadini ci prova col sinistro dalla distanza, ma Donnarumma blocca senza problemi.

30′ – Schema su calcio d’angolo: Calhanoglu serve Saelemaekers, che da fuori area calcia altissimo.

27′ – Buona ripartenza del Milan, ma Rebic è in fuorigioco e l’azione viene poi fermata. Rossoneri meglio dei padroni di casa.

25′ – Ammonito Adrien Silva per fallo su Tonali.

22′ – Sul cross di Calhanoglu la sponda di testa di Romagnoli finisce tra le braccia di Audero. Il capitano rossonero rimane un attimo a terra per un pestone, poi si rialza e rientra.

20′ – Ranieri inserisce Colley al posto dell’infortunato Bereszynski.

18′ – Buona ripartenza del Milan, ma Rebic sull’assist di Brahim Diaz calcia debolmente col destro in area. Audero para facilmente.

12′ – Provvidenziale Ferrari nell’ostacolare il tiro di Rebic in area. Il croato a un passo dal gol su ottimo pallone basso messo da Saelemaekers. Bravo il difensore della Samp e deviare in corner.

8′ – Donnarumma fa un miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Tonelli.

5′ – Ammonito Kessie per aver interrotto un’azione potenzialmente molto pericolosa di Gabbiadini, che avrebbe potuto involarsi verso l’area rossonera.

1′ – Partita iniziata allo stadio Luigi Ferraris.

Conquistato il passaggio ai Sedicesimi di Finale di Europa League grazie alla vittoria contro il Celtic, il Milan si catapulta nuovamente sul campionato e deve affrontare l’insidiosa trasferta di Genova contro la Sampdoria.

I rossoneri sono primi nella classifica e vogliono rispondere alle vittorie delle rivali per la corsa Champions League. Un successo oggi è importante. La squadra di Claudio Ranieri non vince dal 24 ottobre in Serie A e a Marassi cerca di fare punti utili per la salvezza.

Milan con assenze importanti a Genova

Stefano Pioli per Sampdoria-Milan deve rinunciare ad alcuni giocatori importanti. Si sapeva delle assenze di Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao, che probabilmente rivedremo tra i convocati contro il Parma. Ma a loro si sono aggiunti anche Simon Kjaer e Ismael Bennacer.

Più serio, seppur non grave, l’infortunio del danese. Lo dovremmo comunque rivedere prima della fine del 2020. Intanto al suo posto giocherà Matteo Gabbia al centro della difesa. Invece l’algerino è stato lasciato fuori per precauzione, dato che ha accusato un leggero affaticamento muscolare. Al suo posto a centrocampo giocherà Sandro Tonali.

Milan-Sampdoria: formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszyński, Ferrari, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. A disp.: Letica, Ravaglia; Colley, Yoshida, Regini, Rocha; Askildsen, Damsgaard, Léris, Ekdal, Verre; La Gumina, Ramírez. All.: Ranieri.

MILAN (4-2-3-1):G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Díaz, Çalhanoğlu; Rebić. A disp.: A. Donnarumma, Tătăruşanu; Conti, Dalot, Duarte, Kalulu; Castillejo, Hauge, Krunić, Mionić; Colombo, Maldini. All.: Pioli.