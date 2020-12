Calciomercato Milan, colpo Szoboszlai: novità sulla clausola

Dall’Inghilterra emergono dettagli interessanti sulla clausola presente nel contratto di Szoboszlai, talento accostato al Milan e non solo.

Salvo sorprese, a gennaio 2021 Dominik Szoboszlai cambierà squadra. C’è tanta curiosità di vedere dove il talento ungherese andrà a giocare.

Si è riparlato di un possibile trasferimento al Milan, che lo aveva già cercato in passato, ma sono altre le destinazioni favorite. Innanzitutto il Lipsia, che come il Salisburgo è di proprietà della Red Bull. Poi ci sono anche società come Arsenal, Liverpool, Tottenham, Real Madrid e Atletico Madrid sulle tracce del centrocampista offensivo classe 2000.

Com’è risaputo, nel contratto di Szoboszlai con il Salisburgo è presente una clausola di risoluzione da 25 milioni di euro. David Ornstein, giornalista inglese di The Athletic, ha svelato ulteriori dettagli:

🚨 Excl: Dominik Szoboszlai info 🚨

⚽️ €25m clause must be paid in full, within 2wks of being activated

⚽️ RB Salzburg get 20% of future sale (based on total fee, not profit)

⚽️ Szoboszlai must give notice by Dec15, bids must land by Dec31@TheAthleticUKhttps://t.co/VFm4uoF2OX

— David Ornstein (@David_Ornstein) December 7, 2020