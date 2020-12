Milan, sfida alla Lazio per un gioiello del Verona

Il Milan non pensa solo a Lovato come potenziale rinforzo dall’Hellas Verona. C’è anche un altro giocatore di Juric che piace ai rossoneri.

Il Milan guarda in casa Verona per il futuro. Non è un mistero l’interesse per Matteo Lovato, giovane difensore centrale che piace molto anche alla Juventus.

Servono almeno 15 milioni di euro per trattare l’acquisto del giocatore classe 2000. Il club rossonero ha avviato i primi contatti e bisognerà vedere se già nella sessione di mercato di gennaio 2021 proverà l’affondo.

Calciomercato Milan, idea Zaccagni?

Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, c’è anche Mattia Zaccagni tra i giocatori del Verona che possono interessare al Milan. 2 gol e 4 assist nelle 11 presenze stagionali per il 25enne trequartista.

A Zaccagni è molto interessata la Lazio, con il direttore sportivo Igli Tare che vorrebbe anticipare la concorrenza. Ivan Juric spera di non perdere il suo numero 20, ritenuto fondamentale nel suo progetto tecnico-tattico.

Il Verona valuta il calciatore circa 20 milioni, prezzo abbastanza alto. Difficile che Lazio e Milan possano mettere sul tavolo una simile cifra. I biancocelesti sono più intenzionati a fare sul serio, mentre Paolo Maldini e Frederic Massara monitorano semplicemente.

A Stefano Pioli un nuovo trequartista non rappresenta una priorità per il prossimo mercato. Il mister rossonero avrebbe bisogno di rinforzi in altri ruoli. L’esigenza di prendere un fantasista potrebbe emergere solo se dovesse partire Hakan Calhanoglu. Senza scordare che a fine stagione scade anche il prestito di Brahim Diaz, arrivato dal Real Madrid.