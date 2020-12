Ibra è pronto a tornare: il Milan riabbraccia lo svedese

Zlatan Ibrahimovic vede il rientro. Il centravanti svedese è pronto a tornare in campo contro Parma o Genoa

Il Milan continua a vincere anche senza il suo leader, Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese – come raccontato ieri – non ha seguito i suoi compagni a Genova ma ha continuato ad allenarsi sui campi di Milanello.

Lo svedese è stanco di stare fuori e non vede l’ora di tornare per aiutare i suoi ragazzi, che senza di lui hanno comunque fatto bene. Ieri però l’assenza del centravanti ex Galaxy si è sentita parecchio.

Rebic si è messo in mostra per il solito lavoro sporco e per un assist per Samu Castillejo ma sotto porta è stato spesso impreciso. Servono i gol di un goleador, servono i gol di Zlatan Ibrahimovic.

Ibra vede Parma

Il calciatore si è fermato contro il Napoli, il rientro sembra davvero ormai vicino. Questi giorni ci faranno capire se davvero potrà esserci già domenica sera contro il Parma. Come sottolinea Tuttosport, lo svedese salterà l’inutile trasferta di Praga, visto che il Milan è già qualificato.

Se non dovesse essere a disposizione contro i gialloblu – non si vogliono forzare i tempi – lo sarà quasi certamente contro il Genoa il mercoledì successivo.