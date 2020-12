Sampdoria-Milan, Kessie: “Gruppo fantastico, vogliamo la Champions”

Kessie elogia la squadra dopo la vittoria del Milan contro la Sampdoria in trasferta. Un successo importante per sognare la Champions League.

È stato Franck Kessie a sbloccare Sampdoria-Milan su calcio di rigore. Il mediano ivoriano si conferma bravo dal dischetto e anche difficilmente superabile a centrocampo.

Intervistato da Sky Sport, ha mostrato soddisfazione per la vittoria conseguita a Genova: “Il nostro è un gruppo importante, fantastico. Eravamo consapevoli che il match odierno sarebbe stata difficile, però abbiamo lottato fino alla fine. Non è semplice giocare senza i nostri giocatori di esperienza come Kjaer e Ibrahimovic, ma abbiamo lottato e fatto quello che ci ha detto l’allenatore per vincere”.

Kessie non nasconde quello che l’obiettivo del Milan in questa stagione: “La zona Champions, non dobbiamo perdere la testa e serve proseguire così. Il sogno? Qualificarci in Champions”.

